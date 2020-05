Coronavirus, per la prima volta nessun morto in Abruzzo. Otto nuovi casi, totale a 3.205

PESCARA, 20 maggio – Per la prima volta dopo due mesi nessun morto in Abruzzo. Il bilancio delle vittime resta fermo a 389. Otto i nuovi casi, sei dei quali alla Asl di Pescara e due in quella di Chieti. Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 sale a 3.205. Gli attualmente positivi sono 1.317. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 829 tamponi: è risultato positivo lo 0,9% dei campioni (ieri 0,2%). Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl dell’Aquila, 813 alla Asl di Chieti, 1.497 alla Asl di Pescara e 649 alla Asl di Teramo. I guariti sono 1.499 (+80). Sei (invariati) i pazienti in terapia intensiva, 185 (-3) quelli in ospedale in terapia non intensiva.

“La notizia più bella, la notizia vera che possiamo dare oggi – afferma il governatore Marco Marsilio – è che per la prima volta ormai da troppo tempo non si registrano nuovi decessi. Speriamo che da oggi e per i prossimi giorni si prosegua così e che questi ultimi focolai vengano spenti per arrivare a zero contagi sul territorio”.