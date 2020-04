Coronavirus, Pescara: runner intercettato da un drone e multato dopo un inseguimento sulla spiaggia

PESCARA, 9 aprile – Nonostante l’ordinanza del sindaco che vieta di praticare attività motoria e sportiva all’aperto, va a correre in spiaggia, ma viene intercettato da un drone e successivamente multato, non prima di aver dato vita ad un inseguimento a piedi lungo la battigia. Il video dell’episodio, avvenuto a Pescara, è finito sui social ed è diventato virale.

Erano in corso le attività di sorveglianza con il drone della Polizia municipale finalizzate a verificare il rispetto delle restrizioni, quando l’uomo è stato individuato dal dispositivo. Lanciato l’allarme, nei pressi si trovavano gli agenti della Guardia di Finanza. Alla vista dei militari, il runner ha accelerato il passo. Inseguito dalle fiamme gialle, è riuscito a dileguarsi. Successivamente è stato individuato e bloccato dai finanzieri, anche con il supporto della Polizia municipale.