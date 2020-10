Coronavirus, positivi dopo il matrimonio: si teme un focolaio a Bisenti

BISENTI, 13 ottobre – Ci sarebbe un matrimonio celebrato nei giorni scorsi quale elemento in comune tra quattro persone risultate positive al coronavirus a Bisenti, paesino di 1.800 abitanti della Val Fino, nel Teramano. Mentre gli esperti della Asl sono al lavoro per ricostruire l’origine dei contagi, in paese si teme l’insorgere di un focolaio. Diverse, infatti, le persone che in queste ore stanno manifestando febbre e sintomi influenzali. Una ventina i tamponi eseguiti e di cui si attende il risultato.

Insieme a Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Arsita e Montefino, Bisenti era rimasta a lungo in zona rossa in primavera, nella prima fase dell’emergenza. La Val Fino e, in particolare, Castiglione, infatti, erano state una delle aree in Abruzzo a far registrare il maggior numero di contagi. Il Comune di Bisenti, al momento, è commissariato: alle recenti elezioni non è stato raggiunto il quorum e i cittadini dovranno tornare alle urne in primavera.