Coronavirus, positivo il sindaco di Penne: “Sto bene, vinciamo insieme questa battaglia”

PENNE, 9 marzo – C’è anche il sindaco di Penne, Mario Semproni, tra le sette persone risultate oggi positive al Coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e il sindaco ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine. È in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl di Pescara. Positivo, insieme a Semproni, anche un altro medico della Geriatria del capoluogo vestino.

“Vivo isolato in una parte della mia casa, ma sto bene e non ho sintomi – dice Semproni – Ho già avvisato il vicesindaco Vincenzo Ferrante che assumerà la guida per gli atti amministrativi durante la mia assenza e il Prefetto di Pescara Gerardina Basilicata. Continuerò a lavorare con determinazione e impegno anche da casa. Il virus non mi ha fermato, non mi ha tolto la voglia di combattere per la mia Penne, per l’interesse dei pennesi. Ci sono e sono operativo, con impegno e determinazione. Questa cosa non mi allontana dalle mie responsabilità. Combatterò insieme a voi. Dobbiamo vincere questa battaglia”.