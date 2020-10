Coronavirus, positivo il terzino del Pescara Raoul Bellanova: è in isolamento

PESCARA, 12 ottobre – Primo giocatore positivo nel Pescara. Come annunciato sul sito ufficiale dalla società biancazzurra, la Società Delfino Pescara 1936 ha comunicato di essere stata informata dalla FIGC che Raoul Bellanova, terzino in forza alla squadra di Massimo Oddo, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive CPO di Tirrenia, è in attesa del secondo esito tampone. Bellanova salterà la gara di sabato all’Adriatico con l’Empoli.In una storia su Instagram Bellanova saluta e ringrazia i tifosi, ma raccomanda anche di non sottovalutare il virus.

“Ciao a tutti, volevo dirvi che sono risultato positivo al Covid 19. Ci tengo a farvi sapere che sto bene, sono asintomatico e sono in isolamento, ci tenevo inoltre a dirvi di non sottovalutare questo virus, sia per il vostro bene che per quello delle persone a voi care, perché non è una cosa su cui scherzare. Ora non mi resta che fare il conto alla rovescia per tornare in campo, grazie in anticipo a tutti per i messaggi”.