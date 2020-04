Coronavirus, preparano carne alla brace in montagna: multati cinque giovani

L’AQUILA, 7 aprile – I carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, nel corso dei controlli sul rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus, ieri pomeriggio hanno sorpreso cinque ragazzi intenti a cuocere carne alla brace fuori a un rifugio. Per i giovani, invitati a rientrare immediatamente nelle rispettive abitazioni, è così scattata la relativa sanzione disposta dal decreto legge del 25 marzo sulle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sempre ieri i Carabinieri di Pescina, impegnati nei controlli sul territorio, si sono attivati per aiutare uno straniero, regolare e da anni residente nella Marsica, che a causa dell’attuale stato di disoccupazione non riusciva più a comprare cibo sufficiente per la propria famiglia. I militari, dopo aver raccolto la richiesta di aiuto dell’uomo, hanno fatto inserire la sua famiglia nelle liste per gli aiuti alimentari del Coc di Pescina e della Protezione civile e gli hanno consegnato un pacco alimentare.