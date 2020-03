Coronavirus, primi contagi di origine non chiara tra Pescara e Montesilvano

PESCARA, 12 marzo – Primi casi di contagi da Covid-19 tra Pescara e Montesilvano, la cui origine non è chiara e che potrebbero indicare che il virus è in circolazione: mentre in precedenza l’emergenza stava interessando principalmente le aree di Penne e Città Sant’Angelo.

Infatti nelle ultime ore sono stati ricoverate numerose persone provenienti dall’area urbana del Pescarese.

Nove i pazienti intubati, il più giovane dei quali ha 39 anni; diversi quelli al di sotto dei 45. Sono in rianimazione e le loro condizioni sono giudicate gravi.