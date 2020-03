Coronavirus, quasi cento ricoveri all’ospedale di Pescara: “Vicini alla capienza massima”

PESCARA, 16 marzo – L’ospedale di Pescara si avvicina ai cento ricoveri di pazienti affetti da Covid-19, cui si aggiungono i 23 che si trovano nel presidio sanitario di Penne. Disponibili ancora alcuni posti, ma si è vicini alla capienza massima di posti letto, nonostante ne siano stati allestiti di nuovi negli ultimi giorni, sfruttando altri reparti e spostando pazienti non affetti da coronavirus. Quattordici le persone intubate, tra cui anche soggetti giovani. E’ in corso un briefing, si apprende da fonti sanitarie, per capire come e dove creare nuovi posti letto, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista del personale e della gestione. Viene comunque sottolineato che ad oggi “si sta garantendo una qualità eccezionale”.