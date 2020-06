Coronavirus, quattro nuovi casi e un decesso in Abruzzo

PESCARA, 13 giugno – Quattro nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Sono emersi nelle ultime ore dall’analisi di 1.145 tamponi. Il totale sale così a 3.275. Si registra una vittima recente: si tratta di una 75enne di Montesilvano. Il bilancio delle vittime arriva a quota 454. Gli attualmente positivi sono 509: 72 le persone ricoverate in ospedale in terapia non intensiva e quattro quelle in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare.