Coronavirus, quattro nuovi casi in Abruzzo: hanno dai 24 ai 59 anni

PESCARA, 20 agosto – Quattro i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore, uno in ogni provincia: si tratta di un 24enne di Chieti, un 32enne di Pescara, una 47enne di Pineto e una 61enne di Sulmona. Il totale regionale sale a 3.581. Gli attualmente positivi, in aumento, sono 268: 28 sono in ospedale (uno in terapia intensiva) e 240 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.841. Il bilancio delle vittime è fermo a 472: non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio.

Del totale dei casi positivi, 308 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 889 in provincia di Chieti, 1.658 in provincia di Pescara, 697 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 144.159 test.