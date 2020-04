Coronavirus, raccolta fondi dei farmacisti abruzzesi per donare macchinari all’ospedale di Pescara

PESCARA, 02 aprile – I farmacisti abruzzesi lanciano la campagna online #DoniamoUnRespiro, facendosi promotori di un’iniziativa di beneficienza finalizzata a donare un monitor e due ventilatori sub-intensivi al reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Pescara.

Sarà possibile effettuare donazioni su un’apposita piattaforma web, alla pagina https://www.gofundme.com/f/doniamounrespiro. L’obiettivo è quello di raggiungere quota 12mila euro. Al momento si è superato un quarto del target, grazie a 32 donazioni che finora hanno consentito di raccogliere 3.225 euro.

“Abbiamo scelto questa struttura ospedaliera – spiegano in una nota Agifar Abruzzo, Ordine dei farmacisti e Federfarma Abruzzo – in quanto è il presidio cardine dell’emergenza Covid in Abruzzo”.

Sulla strumentazione che sarà consegnata al reparto sarà apposta un’immagine raffigurante un caduceo, come simbolo della donazione.