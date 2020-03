Coronavirus, restrizioni estese a tutta Italia. Altri tre casi in Abruzzo

PESCARA, 9 marzo – L’Italia diventa tutta “zona protetta”, con le restrizioni inizialmente stabilite per la cosiddetta zona rossa estese a tutta la penisola. Ad annunciarlo, poco fa, il premier Giuseppe Conte, che sta per firmare il relativo decreto. Nel suo discorso il premier ha sottolineato come “le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia e quando parlo dell’Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. E ci riusciremo solo se tutti ci adatteremo a queste norme più stringenti”.

Intanto in Abruzzo sale a 33 il numero di persone positive al Coronavirus, di cui 16 registrati nella giornata di oggi. Il laboratorio di riferimento regionale di Pescara ha infatti diagnosticato questa sera altri tre nuovi casi positivi al Covid 19. Si tratta di 3 donne: una residente in un comune della vallata del Fino, che si trova ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Mazzini di Teramo, e due di Pescara attualmente ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Santo Spirito.