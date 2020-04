Coronavirus, runner sorpreso sulla spiaggia a Pescara fugge e si cala i pantaloni: denunciato

PESCARA, 12 aprile – Fermato mentre fa running sulla spiaggia, viene sanzionato. Non contento riprende a correre e si cala i pantaloni, mostrando il posteriore. Alla fine viene bloccato. Protagonista dell’episodio, avvenuto nel pomeriggio a Pescara, è un 25enne del posto che, oltre alla sanzione per la violazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri, è stato anche denunciato.

Il giovane, fermato mentre correva sulla battigia nonostante il divieto di accesso alla spiaggia imposto dal sindaco, è stato identificato, sanzionato e invitato a tornare a casa dagli agenti della polizia municipale. Lui ha però ripreso a correre e si è dato alla fuga. E’ stato quindi inseguito e in zona sono arrivate altre pattuglie. Alla fine, è stato bloccato sulla vicina strada parco dagli agenti della squadra volante, che hanno supportato i vigili. Accompagnato in Questura, per il giovane – già noto alle forze dell’ordine – è scattata la denuncia.