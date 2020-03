Coronavirus, seconda vittima a Pineto. Morta nello stesso giorno anche la moglie

PINETO, 23 marzo – Seconda vittima, a Pineto, legata al coronavirus. Ad annunciarlo, dal suo profilo Fb, è il sindaco Robert Verrocchio.

“Cari concittadini, purtroppo mi hanno appena comunicato in maniera ufficiale che a Pineto si è verificato un altro decesso, il secondo legato al Covid-19 – ha spiegato il primo cittadino – Si tratta di un uomo ricoverato da qualche tempo e risultato positivo al virus. In questo caso la famiglia è stata colpita da un doppio lutto, essendo scomparsa, sempre nella giornata odierna, ma per problematiche non legate al Covid-19, anche la moglie dell’uomo”. Un dramma nel dramma, con il sindaco si è stretto al dolore dei familiari.

“Rassicuro tutti sul fatto che i contatti diretti di tutti i contagiati sono stati mappati e sottoposti a isolamento come da procedura – ha concluso il primo cittadino – invito nuovamente tutti a restare a casa, solo così potremmo presto debellare questo virus e ritrovare le nostre libertà”.