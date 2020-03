Coronavirus, si ferma l’aeroporto d’Abruzzo: stop ai voli di linea, solo servizi emergenziali

PESCARA, 13 marzo – A partire da domani, sabato 14 marzo, scatterà il blocco di tutti i voli di linea da e per l’aeroporto d’Abruzzo fino al prossimo 3 aprile.Lo scalo pescarese, sulla base del decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è stato comunque inserito tra i 17 aeroporti italiani che resteranno aperti ad ‘operatività limitata’. Oltre a Pescara fanno parte dell’elenco Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera.

Tali aeroporti resteranno aperti per garantire voli di Stato, servizi emergenziali, trasporti organi e canadair. Il decreto prevede la razionalizzazione del servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus. Al fine di tutelare la salute di passeggeri e lavoratori sono assicurati nel settore del trasporto aereo tutti i servizi essenziali.