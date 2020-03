Coronavirus, si ipotizza insorgenza di un focolaio a Città Sant’Angelo

PESCARA, 10 marzo – Al vaglio dei sanitari l’ipotesi relativa all’insorgenza di un focolaio nel Pescarese e in particolare nell’area di Città Sant’Angelo.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, gli esperti della Asl di Pescara stanno lavorando su questa ipotesi, in seguito ai diversi casi di positività al Covid-19 accertati negli ultimi giorni. Il primo accertato nella zona è quello del 69enne, residente nella cittadina angolana, che ricoverato all’ospedale di Penne e poi trasferito a Pescara era risultato positivo.

La Asl è al lavoro per ricostruire le relazioni epidemiologiche e per ora l’origine del contagio non è chiara. Non è da escludere che un paziente positivo, ma asintomatico, abbia contagiato gli altri. Di conseguenza, i casi accertati – si apprende – potrebbero essere solo la punta dell’iceberg.