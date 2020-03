Coronavirus, sospesi numerosi voli da e per l’aeroporto d’Abruzzo

Pescara, 09 marzo – Dopo l’emanazione del relativo decreto governativo, volto a contenere la diffusione del coronavirus, sono stati numerosi anche i voli cancellati dalla compagnie aree da e per l’aeroporto di Pescara.

Nello specifico Alitalia ha sospeso il volo da e per Milano Linate fino al prossimo 3 aprile, mentre la compagnia Volotea ha cancellato quello per Catania fino al 4 aprile. Per quanto riguarda la compagnia irlandese Ryanair, la cancellazione dei voli riguarda Bergamo, in quanto lo scalo lombardo è in zona rossa, e Bucarest, in quanto la Romania ha sospeso tutti in voli da e per l’Italia. Entrambi i voli saranno sospesi fino a metà aprile.