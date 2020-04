Coronavirus, torna la voglia di uscire: a Pescara tanta gente in giro nonostante le restrizioni

PESCARA, 24 aprile – Il clima primaverile e l’avvicinarsi del 4 maggio, data associata da molti al termine del lockdown, fanno tornare ai pescaresi la voglia di uscire e di passeggiare: tanta, oggi, la gente in giro per la città, un po’ in tutte le zone, dal centro ai Colli. Anziani, famiglie, bimbi che giocano e persone in bici – tutti con la mascherina sul volto – in una delle località con le restrizioni più rigide d’Italia, grazie ad apposite ordinanze del sindaco.

Lungo le vie dello shopping la situazione non è di certo paragonabile al viavai che c’era prima dell’emergenza, ma in giro ci sono decine e decine di persone, nonostante la presenza delle forze dell’ordine.

Per domani e per il primo maggio, come già avvenuto durante le feste di Pasqua, i primi cittadini di Pescara e Montesilvano hanno di fatto ‘blindato’ 13 chilometri di spiaggia e di lungomare: vietate le passeggiate, vietato andare in giro con la bici o con i monopattini. Anche la Prefettura ha annunciato che, in occasione dei giorni di festa, i controlli verranno intensificati.