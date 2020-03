Coronavirus, un altro morto a Castiglione Messer Raimondo: in Abruzzo i decessi salgono a 7

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 17 marzo – Salgono a sette, in Abruzzo, le persone decedute dopo essere risultate positive al Covid-19. L’ultima è un 79enne di Castiglione Messer Raimondo: si tratta del secondo decesso della giornata nel paesino del Teramano che, insieme agli altri Comuni della Val Fino, chiede a gran voce l’istituzione della ‘zona rossa’ visto l’alto numero di casi – oltre 15 – in un’area in cui abitano poche migliaia di cittadini.

L’uomo, si apprende, era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Teramo martedì scorso, con sintomi compatibili. Sottoposto a tampone, i test eseguiti ieri hanno dato esito positivo. Oggi il decesso.

La morte del 79enne si aggiunge a quella di un 83enne, sempre di Castiglione, deceduto stamani e alle altre cinque dei giorni scorsi: un 84enne di Città Sant’Angelo, un 73enne di Crecchio, una 91enne di Casoli, un 58enne di Ortona e un 68enne di Pianella.