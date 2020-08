Coronavirus, venti nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo

PESCARA, 23 agosto – Venti nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test eseguiti nelle ultime ore. Gli attualmente positivi salgono a quota 332: in ospedale ci sono 32 persone, una delle quali in terapia intensiva, mentre gli altri 300 pazienti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono complessivamente 2.844. Il bilancio delle vittime è invariato, cioè 472: non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio.

Dei nuovi casi, dodici fanno riferimento a pazienti residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, quattro nel Pescarese e tre nel Chietino, mentre per uno sono in corso accertamenti sulla provenienza.