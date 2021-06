Corropoli, 16enne muore falciato da un’auto

CORROPOLI, 14 giugno – Stava spingendo a mano il motorino rimasto in panne quando in via Piane San Donato è stato falciato da un’auto guidata da un 24enne. Un impatto che non ha lasciato scampo a un sedicenne di Corropoli, morto sul posto per la gravità delle ferite riportate.

La tragedia si è consumata questa notte, con il ragazzo che a causa del violento impatto il ragazzo è stato sbalzato fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha tentato invano di rianimarlo, e i carabinieri del locale comando stazione per i rilievi del caso.

Il conducente dell’autovettura, sottoposto all’alcool test, è risultato positivo sebbene nella fascia amministrativa, ed è stato denunciato per omicidio stradale.