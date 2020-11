Corruzione al reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Chieti: Di Giammarco fa scena muta davanti al Gip

CHIETI, 2 novembre – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il professor Gabriele Di Giammarco, ormai ex primario del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Chieti, accusato di corruzione e altri reati nell’ambito di un’inchiesta della Procura teatina sugli acquisti di valvole, protesi cardiache e altro materiale destinato al reparto che era diretto da Di Giammarco.

L’interrogatorio di garanzia, condotto dal gip Luca De Ninis, si è svolto per via telematica a causa dell’emergenza Covid-19. Il cardiochirurgo, assistito dagli avvocati Leo Brocchi e Augusto La Morgia, è agli arresti domiciliari dal 27 ottobre scorso. Secondo l’accusa gli acquisti delle protesi e di altro materiale sanitario sarebbero avvenuti in assenza di un bando pubblico, a prezzi fuori mercato e dietro utilità corrisposte a Di Giammarco da due imprenditori che operano nella distribuzione di apparati medicali e di un dipendente di uno di questi, anch’essi finiti ai domiciliari. Utilità consistite, per l’ex primario, nell’arredo del proprio studio al policlinico, per un valore di oltre 27mila euro, in un soggiorno a Cuba di 13 giorni, nel pagamento di alcune cene in ristoranti, nell’utilizzo gratuito di un posto barca al porto di Pescara, in un soggiorno a Lisbona di 4 giorni.

La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere è legata alla necessità di esaminare tutti gli atti dell’accusa, oltre diecimila pagine fra interrogatori, intercettazioni e altro materiale finito agli atti dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Chieti e coordinata dal pm Giancarlo Ciani. Ha invece risposto al Gip, sempre per via telematica, Tomaso Bottio, il cardiochirurgo dell’università di Padova che con Di Giammarco è accusato di omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente per la morte di un uomo di 59 anni di Atri: sul paziente, morto alcuni giorni dopo l’operazione, nel giugno 2019 venne eseguito all’ospedale di Chieti un intervento di impianto di assistenza ventricolare sinistra di un ”Heart Mate 3”. Bottio, assistito dagli avvocati Cesare Dal Maso e Riccardo Todesco di Vicenza, è stato raggiunto dal divieto di esercitare la professione di medico chirurgo per 12 mesi. Nel corso dell’interrogatorio di due ore e mezza ha respinto le accuse, dicendo di avere svolto in quel caso il ruolo di ‘proctor’, cioè colui che verifica la funzionalità dell’apparecchiatura, ma di non aver né partecipato all’intervento chirurgico né avuto alcun tipo di rapporto con il paziente. I due legali hanno chiesto la revoca della misura: il Gip si è riservato la decisione, il Pm ha dato parere negativo.