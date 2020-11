Covid-19, il Dg della Asl di Teramo: “Siamo in guerra, ma tutti insieme ne usciremo”

TERAMO, 2 novembre – L’aumento dei numero di positivi in provincia di Teramo rende necessario rivedere l’organizzazione della rete Covid della Asl teramana, con gli ospedali di Atri e Giulianova destinati a diventare ospedali Covid.

“Siamo in guerra, la situazione rischia di essere insostenibile, ma tutti insieme ne usciremo – ha detto il manager della Asl Maurizio Di Giosia facendo il punto della situazione sui contagi – L’aumento dei casi è purtroppo esponenziale, tuttavia, siamo in prima linea per contrastare con ogni mezzo questa drammatica emergenza. L’intera azienda ha avvertito il momento molto difficile, mettendo in campo tutte le energie e le risorse per dare risposte in relazione alla pandemia e anche alle altre gravi patologie che comunque devono essere considerate”.

Proprio per questa impennata di casi questa mattina si è riunita l’unità di crisi istituita dall’azienda e sono state decise all’unanimità una serie di misure come l’individuazione delle strutture ospedaliere di Atri e Giulianova come ospedali covid.

“Sono stati individuati posti letto per i pazienti covid negli ospedali di Atri e Giulianova – spiega Di Giosia – una situazione che consentirà di gestire con una certa tranquillità i ricoveri. Naturalmente, dobbiamo sottolineare che siamo in presenza di dati che subiscono impennate in poco tempo. In questo senso, gradualmente saranno dedicati spazi al covid e contestualmente alle altre patologie, se la situazione dovesse peggiorare, entrambe le strutture sarebbero riservate ai ricoveri Coronavirus”.

Tra le iniziative che la Asl ha deciso di mettere in campo anche quella di un team di psicologi per aiutare i contagiati “alle prese con sentimenti di paura e preoccupazione”.

“Inoltre, aspetto non meno importante – ha concluso Di Giosia – stiamo attuando soluzioni per rispondere al meglio e nel più breve tempo possibile alle numerose richieste telefoniche di intervento da parte di persone risultate positive bisognose di interventi e consigli per le cure”.