Covid-19, nel Teramano 38 ricoveri solo nel fine settimana. Crescono i contagi, preoccupa la costa

TERAMO, 15 marzo – In provincia di Teramo aumentano contagi e ricoveri, con il virus che colpisce sempre di più le fasce attive della popolazione, quelle che per lavoro non possono fermarsi. E’ quanto emerge dai dati della Asl di Teramo, illustrati questa mattina in conferenza stampa dal direttore generale Maurizio Di Giosia insieme al direttore sanitario Maurizio Brucchi, al responsabile dei reparti Covid Francesco Delle Monache e quello dell’Ucat Giandomenico Pinto e che parlano di 38 ricoveri solo nel fine settimana. Tre di questi, per la prima volta, riguardano pazienti sotto i 40 anni in condizioni serie.

L’aumento dei ricoveri va di pari passo con quello del numero dei contagi. Sul territorio, secondo quanto evidenziato nel corso della cofnerenza stampa, si registra infatti una situazione epidemiologica in evoluzione, soprattutto per quanto riguarda la costa. In particolare c’è stato un incremento di casi, negli ultimi 14 giorni, dello 0,38% sulla popolazione ad Alba Adriatica, dello 0,37% a Giullianova e dello 0,74% a Colonnella. Complessivamente nelle ultime deu asettimane i nuovi positivi in provincia sono stati 1.026 (480 negli ultimi 7 giorni). Inoltre ci sono più di mille casi di variante inglese al momento sospetti, per cui si attende la definitiva conferma, mentre 120 sono quelli accertati.

Anche la provincia di Teramo, dunque, sembra essere entrata nel pieno della terza ondata, come confermato dalla Asl, con l’azienda sanitaria che sta mettendo in campo da tempo tutta una serie di misure tra cui l’imminente apertura del nuovo reparto con 21 posti letto di terapia semintensiva nel terzo lotto del Mazzini.

Nel frattempo prosegue a pieno regime la campagna vaccinale: ad oggi in Abruzzo sono state somministrate 38.857 dosi ed è stata conclusa la vaccinazione del personale sanitario e del personale e degli ospiti delle Rsa. Per gli over 80 è in corso la somministrazione della seconda dose mentre per quanto riguarda il personale scolastico e le forse dell’ordine si è conclusa la somministrazione della prima dose. E’ inoltre in corso la vaccinazione all’interno degli istituti penitenziari. A breve, inoltre, dovrebbe partire la campagna per i pazienti disabili e anche per gli ultraottantenni a domicilio, alla quale seguirà da calendario la vaccinazione delle altre categorie fragili. Ovviamente il calendario vaccinale proseguirà tenendo conto della disponbilità dei vaccini.