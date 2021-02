Covid: a Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo scuole chiuse fino al 28 febbraio

PESCARA, 15 febbraio – Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo fino al 28 febbraio, in linea con il periodo in cui il territorio provinciale rimarrà in zona rossa. Lo fa sapere il vicesindaco del capoluogo e assessore alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli, al termine del vertice che si è svolto in Prefettura alla presenza, tra gli altri, dei sindaci e dei rappresentanti della Asl.

I primi cittadini degli altri comuni del territorio provinciale potranno valutare, in base alla situazione, di disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Nel capoluogo adriatico, dove le scuole sono chiuse già da diversi giorni, proseguirà lo screening di massa sulla popolazione scolastica: mercoledì verranno completate le attività dedicate agli studenti delle medie e il 20 e 21 febbraio si svolgeranno quelle riservate agli alunni delle elementari.