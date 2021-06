Covid Abruzzo: 14 nuovi positivi, nessun morto

PESCARA, 13 giugno – Sono 14 i nuovi positivi registrati in Abruzzo sulla base di 2010 tamponi molecolari processati.

I nuovi positivi, di età compresa tra 9 e 64 anni, sono 8 a L’Aquila, 2 a Chieti,2 a Pescara, 2 a Teramo.

Non ci sono morti e si registra un solo guarito.

Gli attualmente positivi sono 1529, 69 ricoverati in area medica (+2), 4 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 1456 in isolamento domiciliare (+12).