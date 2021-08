Covid Abruzzo, 140 nuovi positivi e 2 morti. Scendono i ricoveri in terapia intensiva

PESCARA, 29 agosto – Boom di nuovi positivi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono stati 140 (di età compresa tra 2 e 91 anni).

È quanto emerge dall’analisi di 2491 tamponi molecolari e 6683 test antigenici.

Aumenta anche il numero dei morti, con due 2 deceduti.

I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 74119 (+1), mentre gli attualmente positivi sono 2333 (+137).

A fronte dell’aumento dei casi aumentano anche ricoverati in area medica, che a oggi sono 80 (+4), mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva che a oggi sono 7 (-6). I positivi in isolamento domiciliare sono invece 2246 (+139).

I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono residenti in provincia dell’Aquila (36), Chieti (33), Pescara (17), Teramo (50), mentre 4 sono con residenza in accertamento.