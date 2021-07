Covid Abruzzo, 25 nuovi positivi

PESCARA, 4 luglio – Sono 25 i nuovi positivi registrati in Abruzzo nelle ultime 24. I dati sono relativi all’analisi di 1979 tamponi molecolari e 3144 antigenici.

Dei nuovi positivi, di età compresa tra 8 e 87 anni), 7 sono residenti o domiciliati nell’Aquilano, 5 nel Chietino, 1 nel Pescarese e 12 nel Teramano.

Il numero dei guariti resta fermo a 71426, invariato rispetto a ieri, e per il decimo giorno consecutivo non si registrano decessi.

Gli attualmente positivi salgono di 25 unità e arrivano a 911, dopo il calo costante registrato nelle scorse settimane. All’aumento dei contagi, in ogni caso, non corrisponde un aumento del numero dei ricoveri: sono 21 in area medica (-1 rispetto a ieri) , 1 in terapia intensiva (invariato). I positivi in isolamento domiciliare salgono invece a 889 (+26).