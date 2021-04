Covid Abruzzo, 258 nuovi positivi e 4 morti

PESCARA, 18 aprile – Sono 258 i nuovi positivi registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi hanno un’eta’ compresa tra 5 mesi e 94 anni: 64 sono residenti nell’Aquilano, 59 nel Chietino, 8 nel Pescarese, 117 nel Teramano, 10 fuori regione o con residenza in accertamento.

I dati emergono dall’analisi di 4223 tamponi molecolari e 2053 test antigenici.

Sempre nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4 decessi. Il numero dei guariti sale a 56951 guariti (+25) mentre gli attualmente positivi sono 10100 attualmente positivi (+229). Di questi 506 sono ricoverati in area medica (-9), 56 in terapia intensiva (+2) mentre 9538 in isolamento domiciliare (+236).