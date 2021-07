Covid Abruzzo, 28 nuovi casi di contagio: attualmente positive 886 persone

PESCARA, 3 luglio – Sono 28 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.692 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,04% dei campioni. Continua ad aumentare l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che passa da 14,6 a 15,3, collocando la regione ai primi posti tra quelle con il dato più alto.

Nell’ultima settimana i contagi sono stati 196, contro i 144 della precedente: l’incremento è pari al 36%. Il timore è che all’origine del lieve aumento dei numeri ci sia la variante Delta, che ha generato diversi focolai sul territorio regionale. Di positivo c’è che per il nono giorno consecutivo non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.512.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 66 anni. A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nel Teramano (11), seguito dall’Aquilano (9), dal Chietino (3) e dal Pescarese (1). Per quanto riguarda l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, il dato scende per la provincia di Pescara che, con un valore pari a 1,6, è tra i migliori territori d’Italia, ed è stabile per la provincia di Chieti (10,6). Peggiora, invece, per il Teramano (23,2) e per l’Aquilano (27): entrambe le province sono tra le prime dieci d’Italia a mostrare i numeri più alti.

Gli attualmente positivi aumentano di 13 unità e salgono a 886. I ricoveri passano dai 22 di ieri ai 23 di oggi: 22 pazienti sono in ospedale in area medica (+1) e uno è in terapia intensiva (invariato). Gli altri 863 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (+12). I guariti delle ultime ore sono 14 (totale 71.526).