Covid Abruzzo, 29 nuovi positivi: 25 sono nel Teramano

PESCARA, 17 giugno – Sono 29 i nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 77 anni) registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di cui 25 nel Teramano.

Due i positivi registrati nell’Aquilano, 1 nel Chietino e 1 nel Pescarese.

I dati sono emersi dall’analisi di 1927 tamponi molecolari e 2743 test antigenici.

Azzerato, invece, il numero dei decessi. I guariti salgono a 71220 (+7), gli attualmente positivi a 1029 (+22) Di questi 26 sono ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 1002 in isolamento domiciliare (+21).