Covid Abruzzo, 376 nuovi casi e record guariti. I dati migliorano: si lavora sul passaggio in zona arancione

PESCARA, 5 dicembre – Sono 376 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato, analogo a quelli degli ultimi giorni in calo, è il più basso da oltre un mese. Scendono in modo significativo anche i ricoveri, mentre è record di guariti. Si registrano, però, 14 decessi recenti, che portano il bilancio a 969. Dai dati di oggi e domani potrà dipendere l’eventuale passaggio anticipato dell’Abruzzo – al momento unica regione in zona rossa – alla fascia arancione: il presidente della Regione Marsilio, ieri aveva annunciato che, in caso di conferme del trend in miglioramento, avrebbe proposto al ministro Speranza di rivalutare la posizione della regione.

I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 5.161 tamponi (il numero dei test eseguiti è il secondo più alto di sempre): è risultato positivo il 7,29% dei campioni, percentuale più bassa delle ultime settimane. Dei nuovi positivi, il più giovane ha un anno, il più anziano 99.

A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nel Teramano, con 147 contagi recenti. Seguono l’Aquilano (100), il Chietino (70) e il Pescarese (64). Le località con più nuovi casi sono Cermignano (29), Avezzano (23) e Pescara (22).

Dei quattordici decessi, nove risalgono ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl.

Altro dato record è quello relativo ai guariti: nelle ultime ore sono 907 in più. Il totale sale a 11.764. Di conseguenza, scende rapidamente il numero degli attualmente positivi al virus, 545 in meno rispetto a ieri, per un totale di 17.247. Del totale delle persone al momento malate, 748, pari al 4,34%, è in ospedale.

Il dato sui ricoveri è in calo rispetto a ieri. In particolare, 675 persone, cioè 25 in meno, sono in terapia non intensiva e 73, dato invariato, sono in terapia intensiva. Al momento è occupato il 42,20% dei 173 posti letto di terapia intensiva disponibili nelle quattro Asl Abruzzesi. Tutti gli altri positivi, 16.499 persone (-520), sono in isolamento domiciliare.

L’Abruzzo da ieri è l’unica regione in zona rossa. L’ordinanza del ministro Speranza, in vigore da domani, infatti, rinnova le misure al momento in atto per una settimana. Prima di poter passare formalmente in fascia arancione, è necessario completare i 14 giorni con dati compatibili con la fascia arancione. Marsilio, considerando che l’Abruzzo, per effetto di un’ordinanza regionale, è in zona rossa da alcuni giorni prima rispetto al provvedimento ministeriale, punta, alla luce dei dati in miglioramento, ad anticipare il passaggio nella nuova fascia, così da poter riaprire i negozi per l’8 dicembre.

Il monitoraggio settimanale diffuso ieri e relativo al periodo 23-29 novembre, da cui emerge il miglioramento della situazione, evidenzia comunque alcune criticità, tra cui i focolai in aumento a fronte di una diminuzione dei casi e il tasso di occupazione dei posti letto, superiore al 40% per le terapie intensive e al 47% per l’area critica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30% e del 40%.