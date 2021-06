Covid Abruzzo, 4 morti e 45 nuovi casi: scendono rapidamente i ricoveri

PESCARA, 4 giugno – Sono 45 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.608 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,73% dei campioni. Si registrano quattro decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.490. Scendono rapidamente i ricoveri, che passano dai 131 di ieri ai 115 di oggi.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 91 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 10, di cui 5 residenti in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Pescara e quattro in provincia di Teramo. I quattro decessi, uno dei quali avvenuto nei giorni scorsi ma comunicato solo oggi dalla Asl, riguardano persone di età compresa tra 66 e 89: due in provincia dell’Aquila, una in provincia di Chieti e una in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi sono 5.145 (-133): 105 pazienti (-14) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 10 (-2, con 0 nuovi ingressi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 5.030 (-117) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 66.561 (+174).

Dei 74.196 casi complessivamente accertati in Abruzzo 18.726 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+21), 19311 in provincia di Chieti (+3), 18.090 in provincia di Pescara (+6), 17.306 in provincia di Teramo (+14) e 580 fuori regione (-1), mentre per 183 (+2) sono in corso verifiche sulla provenienza.