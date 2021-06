Covid Abruzzo, 44 nuovi casi e nessun decesso: l’incidenza dei contagi scende ancora

PESCARA, 5 giugno – Sono 44 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.659 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,2% dei campioni. Si registra un nuovo azzeramento dei decessi. Il bilancio delle vittime resta quindi fermo a 2.490. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 115 di ieri ai 109 di oggi.

A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (23), seguito dal Chietino (12), dal Pescarese (4) e dal Teramano (2). I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 59 anni. Gli attualmente positivi scendono a 5.114 (-31): 98 persone sono ricoverate in area medica (-7) e 11 in terapia intensiva (+1), mentre le altre 5.005 attualmente affette da Covid-19 sono in isolamento domiciliare (-25). I guariti sono 66.634 (+73).

Mentre l’Abruzzo attende il passaggio in zona bianca, che avverrà dalla mezzanotte di lunedì, continua a scendere l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, parametro principale nella classificazione delle regioni in aree colorate: il dato, in calo, è pari a 21. A livello territoriale, il quadro più favorevole resta quello del Pescarese, con un’incidenza pari a 10, tra le migliori province d’Italia. Seguono il Chietino e il Teramano, entrambe con 20 ed entrambe con il miglior valore registrato dall’inizio dell’anno. In coda c’è l’Aquilano, con 32.