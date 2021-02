Covid Abruzzo, 568 nuovi contagi e tre morti. Aumentano i ricoveri in ospedale

PESCARA, 28 febbraio – Sono 568 i nuovi positivi riscontrati in Abruzzo nella giornata di oggi.

Più della metà, 299 per la precisione, fanno riferimento alla provincia di Pescara, 95 in quella di Chieti, altrettanti in quella di Teramo e 75 in quella dell’Aquila.

I nuovi casi hanno un’ età compresa tra 2 mesi e 97 anni.

Sono stati eseguiti 6539 tamponi molecolari e anche 11569 test antigenici.

L’incidenza del contagio è dell’8,69%.

Tre le persone morte, 39523 guariti (+44), 13244 attualmente positivi (+521), 622 ricoverati in area medica (+11), 82 ricoverati in terapia intensiva (+5), 12540 in isolamento domiciliare (+505).