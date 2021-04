Covid Abruzzo, 97 nuovi casi: per la prima volta non ci sono ricoveri in terapia intensiva

PESCARA, 19 aprile – 97 nuovi casi portano a 69480 i positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi di età compresa tra 1 e 92 anni.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 21, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Teramo e 6 in provincia di Chieti.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2337 (di età compresa tra 57 e 91 anni, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila e 1 residente in Abruzzo). In seguito a riallineamento sono stati eliminati 2 casi risultati duplicati

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 57385 dimessi/guariti (+434 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9758 (-342 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 971328 tamponi molecolari (+2092 rispetto a ieri) e 384359 test antigenici (+910 rispetto a ieri).

514 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 52 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9192 (-346 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Per la prima volta da mesi non ci sono ricoveri in terapia intensiva.

Del totale dei casi positivi, 17290 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 17772 in provincia di Chieti (+32), 17613 in provincia di Pescara (+6), 16064 in provincia di Teramo (+25), 552 fuori regione (-1) e 189 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.