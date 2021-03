Covid Abruzzo, altri 11 morti e dodici nuovi ricoveri

PESCARA, 3 marzo – Dodici nuovi ricoveri, di cui otto in terapia intensiva, undici morti e 573 nuovi contagiati: questo il report di oggi sul Covid in Abruzzo. Sono complessivamente 55479 i positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi sono di età compresa tra 4 mesi e 93 anni.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo.

Il totale dei pazienti deceduti è 1731, gli 11 registrati oggi sono di età compresa tra 57 e 87 anni: 7 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara. Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 40708 dimessi/guariti (+573 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13040 (-15 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 758078 tamponi molecolari (+6377 rispetto a ieri) e 269184 test antigenici (+2207 rispetto a ieri).

Il tasso di positività è pari all’8,99 per cento.

638 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 82 (-3 rispetto a ieri con 8 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12320 (-16 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 13411 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+68 rispetto a ieri), 13923 in provincia di Chieti (+191), 14513 in provincia di Pescara (+241), 13021 in provincia di Teramo (+76), 432 fuori regione (invariato) e 179 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.