Covid Abruzzo: altri 11 morti, ricoveri in aumento e tasso di positività oltre il 10%

PESCARA, 2 gennaio – Per il terzo giorno consecutivo il tasso di positività in Abruzzo supera il 10%, valore considerato soglia di allarme. Nonostante i pochi tamponi eseguiti nelle ultime ore – 217, numero più basso degli ultimi tre mesi – sono emersi 23 nuovi casi, con un rapporto tra positivi e test pari al 10,6%. Ben undici i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.229. In aumento i ricoveri, che passano dai 473 di ieri ai 480 di oggi.

Dei nuovi positivi il più giovane ha sei mesi e il più anziano 91 anni. A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (+19), seguito dal Pescarese (+4) e dal Chietino (+2): nei totali provinciali sono compresi due casi dei giorni scorsi con residenza in corso di accertamento e nel frattempo attribuiti alla provincia di appartenenza. Nessun nuovo caso nel Teramano.

Gli attualmente positivi sono 122 in meno e scendono a quota 11.251: 443 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+8) e 37 sono ricoverati in terapia intensiva (-1). Gli altri 10.771 (-129) sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime ore sono 134 (totale 23.266).