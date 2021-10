Covid Abruzzo, altri 50 contagiati. Scende il numero degli attualmente positivi

PESCARA, 2 ottobre – Sono cinquanta, con un’età compresa tra 4 e 74 anni, i nuovi casi di persone positive al Covid registrati oggi in Abruzzo. Di conseguenza il numero complessivo dei contagiati nella regione, dall’inizio dell’emergenza, sale a quota 81.331.

Non si registrano nuovi deceduti nella giornata odierna. I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (16), Chieti (14), Pescara (4), Teramo (16).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77.060 guariti (+57 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.725 (-8 rispetto a ieri).

Sono 52 le persone ricoverate in area medica (invariato rispetto a ieri), 5 quelle finite in terapia intensiva (+1), mentre 1.668 sono state poste in isolamento domiciliare (-9).