Covid Abruzzo: altri 9 morti e 344 positivi. Lieve decremento dei ricoveri

PESCARA, 13 dicembre – Altri nove morti e 344 positivi. Scende lentamente l’incidenza del Covid 19 in Abruzzo.

I casi registrati oggi sono di età compresa tra 5 mesi e 93 anni: 63 persone in provincia dell’Aquila, 88 in quella di Chieti, 92 Pescara e 95 Teramo, 6 residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento).

4858 i tamponi processati.

I guariti sono complessivamente 15737 guariti, oggi 170) in più, 15309 gli attualmente positivi , 165 in più.

622 pazienti sono ricoverati in area medica (-9), 63 in terapia intensiva (-1), 14624 in isolamento domiciliare.