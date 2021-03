Covid Abruzzo, altri sei comuni in zona rossa

PESCARA, 17 marzo – Conferma delle misure restrittive per il territorio del Comune di Montazzoli e nuovi territori in zona rossa secondo le disposizioni della Regione Abruzzo, più leggere di quelle del decreto Draghi.

Sono sei gli altri comuni che entrano in zona rossa, quattro in provincia di Teramo e due in provincia dell’Aquila: Martinsicuro, Colonnella, Morro d’Oro, Nereto, Prezza e Pratola Peligna