Covid Abruzzo, contagi sempre alti: 436 nuovi casi. Aumentano anche i ricoveri

PESCARA, 7 febbraio – Sono 436 i nuovi positivi al Covid 19 riscontrati oggi in Abruzzo: i nuovi casi sono di età compresa tra 5 mesi e 99 anni.

25 i positivi in provincia dell’Aquila, 157 in quella di Chieti, 161 in quella di Pescara con 81 casi sulla sola Pescara città e 169 nell’area metropolitana, 87 in provincia di Teramo, 6 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

4756 i tamponi molecolari processati, sono stati eseguiti anche 8827 test antigenici.

11 le persone morte, e 32919 guariti (+1 rispetto a ieri). Crescono di 424 unità gli attualmente postivi che raggiungono un totale di 10976 attualmente positivi.

470 pazienti sono ricoverati in area medica (+9), 51 ricoverati in terapia intensiva (+2), 10455 in isolamento domiciliare (+413).