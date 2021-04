Covid Abruzzo, dal 7 aprile riaprono tutte le scuole: alle superiori Dad al 50%

PESCARA, 2 aprile – Dal 7 aprile, sulla base del decreto nazionale, in Abruzzo riapriranno tutte le scuole , ma le attività delle superiori si svolgeranno per il 50% in Dad. Lo afferma il presidente della Regione, Marco Marsilio, al termine dell’Unità di crisi. “C’è la riapertura delle scuole, questo in virtù del decreto legge. Le scuole superiori che dovevano decidere la percentuale di didattica a distanza hanno annunciato che faranno il 50% di Dad”, sottolinea. Per i Comuni in ‘zona rossa’ le attività saranno in presenza solo fino alle classi di prima media.