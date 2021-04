Covid Abruzzo, i comuni in zona rossa scendono da 41 a 26. Da lunedì vaccini agli over 70

PESCARA, 16 aprile – Migliora la situazione epidemiologica in Abruzzo dove diminuisce il numero dei contagiati così come la pressione sugli ospedali, anche se si registra un lieve aumento dell’Rt che si assesta a 0,92. E’ quanto emerso dalla riunione dell’unità di crisi regionale, alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Marco Marsilio e al termine della quale sono state revocate le misure restrittive per diversi comuni. In zona rossa, da lunedì, ci saranno 26 comuni (la settimana scorsa erano 41).

“Registriamo dati di miglioramento sostanziale tranne per quanto riguarda l’indice Rt – ha dichiarato il presidente Marsilio – il numero dei contagiati è in diminuzione, rispetto a un mese fa abbiamo la metà dei contagiati in base al numero settimanale. La provincia di Pescara è quella che registra i segnali migliori con una incidenza di 66 positivi (ndr, dei casi per centomila abitanti); nessuna provincia supera 250. Le zone rosse che sono state adottate hanno portato gli effetti di contenimento sperati tanto che in provincia dell’Aquila i comuni soggetti a restrizioni sono più che dimezzati, anche se ce ne sono due che sono stati inseriti. Le province di Chieti e Pescara continuano a non avere comuni in zona rossa, mentre nel teramano si sale a cinque comuni oltre ad alcune frazioni in quello di Castellalto”.

Intanto la campagna vaccinale prosegue con gli over 70.

“Per quanto riguarda i vaccini – ha concluso Marsilio – da lunedì si inizieranno a vaccinare gli abruzzesi nella fascia tra i 70 e i 79 anni e, nel contempo, apriremo sulla piattaforma di Poste la prenotazione per quelli compresi tra i 60 e i 69 anni. Ho invitato nel corso della riunione dell’Unità di Crisi tutte le Asl a fare una programmazione puntuale, al fine di riuscire a somministrare le vaccinazioni alla fascia più ampia possibile della popolazione”.

Di seguito l’elenco completo dei comuni in zona rossa e quelli che escono dalle misure restrittive.

Le province di Chieti e di Pescara non hanno comuni soggetti a restrizioni.

Provincia di L’Aquila: escono dalle restrizioni i comuni di Corfinio, Pescina, Cerchio, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Tagliacozzo, Cappadocia, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Balsorano, Civita d’Antino, Trasacco, Aielli, Poggio Picenze, Fossa, Fagnano Alto e Collepietro. Restano in zona rossa i comuni di Avezzano, Celano, Carsoli, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi, Barisciano, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano e Navelli. I nuovi comuni in zona rossa sono Roccacasale e Collarmele

Provincia di Teramo: escono dalle restrizioni i comuni di Martinsicuro e Colonnella. Rimane in zona rossa il Comune di Nereto mentre i nuovi comuni che vi entrano sono Campli, Morro d’Oro, Ancarano e Mosciano Sant’Angelo oltre alle frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel Comune di Castellalto.