Covid Abruzzo: i ricoveri scendono sotto quota cento. 39 nuovi positivi

PESCARA 6 giugno – Scendono sotto quota cento i ricoveri Covid in Abruzzo: è da otto mesi che non si registrava un dato così basso.

I nuovi casi emersi con i test delle ultime ore sono 39. I tamponi analizzati sono 2.551: è risultato positivo l’1,53% dei campioni.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 10 e 78 anni. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (21), seguito dal Chietino (11) e dal Teramano (4). Il Pescarese – attualmente una delle province d’Italia con i dati migliori – registra un nuovo azzeramento dei contagi.

Si registra un decesso recente, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.491. Gli attualmente positivi sono 5.152 (+38): 90 pazienti sono ricoverati in area medica (-8) e nove in terapia intensiva (-2), mentre gli altri 5.053 sono in isolamento domiciliare (+38). I guariti sono 66634 guariti (invariato).