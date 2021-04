Covid Abruzzo: in zona rossa anche Giulianova, Castellalto e Torricella

TERAMO, 19 aprile – L’incremento dell’incidenza dei contagi e l’alto “rischio di diffusività virale” anche in relazione alla circolazione della variante inglese, fa finire in zona rossa altri tre comuni del Teramano: l’applicazione delle misure restrittive, da mercoledì, scatterà per i comuni di Giulianova, Castellalto e Torricella Sicura.

L’ordinanza, a firma del presidente Marsilio, è arrivata questa sera sulla scorta della relazione epidemiologica rimessa oggi dalla Asl e resterà in vigore fino al 25 aprile.