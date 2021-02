Covid Abruzzo, ordinanza di Marsilio: tre comuni finiscono in zona rossa

PESCARA, 5 febbraio – Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, a seguito della riunione del Gruppo Tecnico Scientifico regionale (Gate), sta per firmare un’ordinanza per porre in zona rossa, tra le altre misure, i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria. Si tratta delle tre località in cui si registrano i principali focolai, con numeri in crescita negli ultimi giorni. L’ordinanza sarà in vigore a partire dalla mezzanotte.