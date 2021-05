Covid Abruzzo, per gli studenti test antigenici gratuiti in farmacia

PESCARA, 4 maggio – Via libera ai test antigenici gratuiti in farmacia per gli studenti abruzzesi.

E’ stato approvato in giunta regionale dell’accordo sottoscritto con le associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private.

Potranno accedere (su base volontaria) allo screening in farmacia tutti gli studenti frequentanti gli istituti di ogni ordine e grado: per i minorenni sarà necessario il consenso dei genitori o dei tutori legali, mentre i maggiorenni potranno procedere autonomamente.

Eventuali casi positivi dovranno essere successivamente confermati dal tampone molecolare.