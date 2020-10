Covid Abruzzo, positivo il caposegreteria di Marsilio: il governatore e il suo staff in isolamento

PESCARA, 24 ottobre – In isolamento fiduciario il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, e tutto il suo staff: la quarantena è scattata dopo che, nel pomeriggio, è stata accertata la positività del caposegreteria del presidente. Ora si attende l’esecuzione dei tamponi.

Non è la prima volta che Marsilio finisce in isolamento: era già accaduto a marzo, dopo un incontro con Nicola Zingaretti. A inizio settembre, invece, il governatore abruzzese era stato sottoposto a tampone, con esito negativo, dopo aver incontrato il presidente Napoli, Aurelio De Laurentiis.

“Il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio – si legge in una nota diffusa in serata dallo staff del governatore – comunica che dopo aver appreso della positività (accertata oggi pomeriggio) del proprio caposegreteria, ha deciso di mettersi in isolamento volontario e precauzionale. Il Presidente precisa che l’ultimo contatto in presenza con il proprio caposegreteria è avvenuto martedì mattina scorso”.