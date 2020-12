Covid Abruzzo, quarantena obbligatoria per i passeggeri arrivati oggi da Londra

PESCARA, 20 dicembre – È atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Pescara il volo Ryanair FR00982 proveniente da Londra Stansted con a bordo 136 passeggeri.

L’aereo era già decollato quando il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che blocca i collegamenti tra Italia e Regno Unito dopo le notizie relative alla variante del Covid-19 che si è diffusa soprattutto a Londra e nel Sud Inghilterra.

La Polizia di Frontiera, come da protocolli, si occuperà di registrare i viaggiatori, la maggior parte dovrebbe aver eseguito il tampone nelle ultime 48 ore. I passeggeri, si apprende, verranno sottoposti a quarantena obbligatoria di 14 giorni.

I passeggeri, in fase di presentazione dell’autodichiarazione alla polizia di frontiera, devono comunicare il luogo in cui osserveranno la quarantena obbligatoria. I viaggiatori, infatti, una volta concluse le formalità, possono raggiungere la propria destinazione e a quel punto scatterà l’isolamento di 14 giorni.

Oggi, in base al Dpcm del 3 dicembre, è l’ultimo giorno in cui i passeggeri con il risultato di un test eseguito nelle ultime 48 ore non hanno l’obbligo di quarantena. Per chi rientra dal Regno Unito, però, sono arrivate nuove disposizioni che impongono comunque l’isolamento, a causa della variante Covid-19.

Il volo in questione era decollato alle 15.00 (ora inglese) e, quando è stata firmata l’ordinanza, era già in volo. L’atterraggio all’aeroporto d’Abruzzo è avvenuto poco prima delle 19. Dell’assistenza a terra dei passeggeri si è occupato il personale della Saga, società di gestione dello scalo pescarese. Il prossimo collegamento con il Regno Unito era previsto per domani, ma non verrà effettuato in virtù dell’ordinanza. Regolarmente decollato, invece, il volo Pescara-Stansted che è partito alle ore 13.05.

Tante le lamentele al momento dello sbarco. I passeggeri, che dovranno osservare la quarantena obbligatoria di 14 giorni, hanno contestato, in particolare, il fatto che le regole siano cambiate mentre erano in volo e che a nulla è servito il tampone eseguito, come da protocollo, nelle 48 ore precedenti alla partenza. A bordo dell’areo c’erano diverse persone che avevano intenzione di fermarsi in Italia solo pochi giorni, per il Natale.

Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno contenuto le proteste ed hanno fornito ai viaggiatori informazioni relative alle misure scattate a causa della variante del Covid-19 che sta circolando a Londra e nel Sud Inghilterra.